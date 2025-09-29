Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зурабишвили: ЕС пассивен — он ждет, преодолеем мы трудности или нет


29.09.2025   12:11


Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, с трибуны Варшавского форума по безопасности заявила , что ЕС находится в пассивной позиции наблюдателя за ситуацией в Грузии, следящего за тем, преодолеет ли грузинский народ трудности или нет, а нужно проявлять больше поддержки.

Брюссель, подчеркнула она, должен продолжать политику безопасности, но также должен применять политику soft power.

«Европейский союз должен не только наблюдать, что произойдет на выборах в Грузии или что произойдет на выборах в Молдове. … ЕС должен помогать, поддерживать, предотвращать, знать и анализировать. И это очевидно, что прежних шагов действия недостаточно, классических наблюдательских миссий, которые мы видели на всех прежних выборах <недостаточно, чтобы предотвратить саботаж, который Россия способна устроить в соседних странах>», — заявила Зурабишвили.

Россия, акцентировала политик, использует в своих целях деньги и пропаганду, дезинформацию и фейк-новости, применяя «приемы КГБ». И на этом фоне, отметила Зурабишвили, у политиков, которые наблюдают за ответом «большой силы» — ЕС — складывается впечатление, что Европейский союз не использует все свои возможности.

«<Мы видим>, что он пассивный, он ждет — преодолеем мы эти вызовы или нет. И в случае с Грузией — мы не способны преодолеть, поскольку я, как президент, — не исполнительная власть, <чтобы сделать так, чтобы вся диаспора голосовала>.

ЕС должен заявить, дать квалификацию тому, что происходит, если уж не может действовать — показать, что происходящее неприемлемо для Европейского союза.

Нам необходима большая поддержка, большее внимание, и ЕС должен использовать всю свою способность так же, как она использует возможности для помощи Украине», — заявила Зурабишвили.

Политик указала, что нет четких контуров стратегии защиты Черноморского региона со стороны НАТО и Евросоюза, отметив, что РФ вмешивается во внутриполитическую жизнь Грузии, Молдовы, чтобы вернуть постсоветские страны на орбиту своего влияния. И эти попытки не прекращаются.

Зурабишвили также поздравила лидера Молдовы с победой ее партии «Действие и солидарность» на парламентских выборах, отметив, что победа проевропейских сил в Молдове — это победа демократии, победа Европы и «сигнал надежды» для Грузии.

30 сентября Саломе Зурабишвили примет участие в панельной дискуссии «Несломленные: борьба за демократический суверенитет в враждебном окружении» и выступит как основной докладчик на дискуссии «Женщины в международной безопасности».

В рамках конференции запланированы двусторонние встречи, а также интервью с представителями международных СМИ.

В конференции принимают участие министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад, премьер-министр Молдовы в 2021–2023 годах Наталья Гаврилица, вице-премьер Черногории и министр иностранных и европейских дел Филип Иванович, председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам интеграции с ЕС, вице-премьер Украины в 2016–2019 годах и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе, а также советник премьер-министра Словакии по вопросам национальной безопасности Мирослав Лайчак.

Добавим, Варшавский форум по безопасности — одна из крупнейших конференций по безопасности в Европе, посвященная укреплению трансатлантического сотрудничества и решению проблем безопасности и обороны Центральной и Восточной Европы.


Источник: SOVA
