Цискаришвили: Не бойтесь перемен, все пойдет мирно!


29.09.2025   17:01


Мирные перемены произошли во многих странах, включая наш регион, у соседей и в Грузии! Не бойтесь перемен — всё пойдёт мирно! Любой правитель должен подчиняться воле народа, - такое заявление сделал генеральный секретарь партии «Национальное движение» Петре Цискаришвили, говоря об акции, запланированной 4 октября.

По словам Цискаришвили, «Грузинская мечта», зная реальное отношение к ней общества, боится.

«Исходя из того, что «Грузинская мечта» не имеет легитимации народа, зная, что захватили власть путём фальсифицированных и украденных выборов, они смотрят на мускулы и постоянно пытаются заставить оппонентов замолчать, бросить их в тюрьму и изолировать. Это их инструмент и орудие борьбы. Они боятся, потому что знают настрой к ним общества, и, чтобы нейтрализовать страх, пытаются запереть всех активистов и оппонентов в тюрьму, чтобы не было результата, которого реально хочет грузинский народ», - заявил Петре Цискаришвили.


