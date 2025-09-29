В Минюсте состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению свободных и справедливых выборов

29.09.2025 17:21





В министерстве юстиции состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению свободных и справедливых выборов. Об этом сообщает Минюст.



Как сообщает пресс-служба министерства, на последнем заседании перед датой местных выборов 2025 года члены комиссии подвели итоги предвыборного процесса.



«На заседании было отмечено, что политические субъекты имели возможность проводить предвыборные собрания и другие мероприятия в свободной и справедливой обстановке. В результате работы Межведомственной комиссии и мониторинга СМИ не выявлено существенных фактов нарушения избирательного законодательства должностными лицами.



Комиссия заслушала информацию заместителя председателя ЦИК о деятельности учреждения. По словам Георгия Шарабидзе, печать бюллетеней завершена, и процесс их распространения в регионах продолжается. В избирательных списках зарегистрировано 3 513 818 избирателей; в день голосования откроется 3 061 избирательный участок, из которых 2 284 будут с электронным голосованием, а остальные – с традиционным; всего в пенитенциарных учреждениях по всей Грузии будет организовано 10 избирательных участков. Важно отметить, что услугами проверки избирательных списков граждане воспользовались 600 784 раза, что является очень высоким уровнем активности.



Следующее заседание Комиссии состоится после дня выборов, 4 октября», — говорится в информации Минюста.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





