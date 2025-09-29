|
На парламентских выборах в Молдове победила партия Майи Санду
29.09.2025 18:24
На парламентских выборах в Молдове, по итогам подсчета 100% голосов, победила партия Майи Санду, сообщает Центральная избирательная комиссия Молдовы.
По данным ЦИК Молдовы, после подсчёта 100% голосов на парламентских выборах 2025 года правящая «Партия действия и солидарности» получила 50.20% голосов и большинство в новом парламенте.
На втором месте с 24.18% «Патриотический блок» во главе с бывшим президентом страны Игорем Додоном. На третьем месте – избирательный блок «Альтернатива», который получил 7.96% голосов. На четвёртом месте – «Наша партия» с 6.20% голосов, на пятом – партия «Платформа достоинства и правды» с 5.62%.
По данным Центральной избирательной комиссии, в выборах приняли участие 1 608 518 человек, это 52.21% избирателей.
