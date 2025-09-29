Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили: Брюссель должен вернуться к уважению демократии, верховенства закона и суверенитета


29.09.2025   21:11


«Брюссель должен вернуться к уважению демократии, верховенства закона и суверенитета как краеугольного камня международного порядка, основанного на правилах», – написал в социальной сети спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Папуашвили поделился заявлениями бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и пресс-секретаря Европейской комиссии Аниты Хиппер. В частности, Саакашвили написал в социальной сети — «4 октября у вас будет шанс вынести окончательный вердикт режиму манкуртов». А Анита Хиппер заявила: «ЕС выражает солидарность с людьми, которые выходят на улицы».

«ЕС пришел к такой печальной реальности из-за того, что Брюссель заменил ценности политическими интригами. Брюссель должен вернуться к уважению демократии, верховенства закона и суверенитета как краеугольного камня международного порядка, основанного на правилах», – заявил Папуашвили.


