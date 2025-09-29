Байба Браже: Политика правительства Грузии отдаляет Грузию от европейского пути

29.09.2025 21:27





Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявляет, что политика правительства Грузии отдаляет Грузию от европейского пути. Об этом Браже написала в X после встречи с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



«Важная встреча с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Политика правительства Грузии отдаляет Грузию от европейского пути. Латвия продолжит поддерживать европейские стремления грузинского народа», — пишет Байба Браже.





