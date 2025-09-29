Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Байба Браже: Политика правительства Грузии отдаляет Грузию от европейского пути


29.09.2025   21:27


Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявляет, что политика правительства Грузии отдаляет Грузию от европейского пути. Об этом Браже написала в X после встречи с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«Важная встреча с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Политика правительства Грузии отдаляет Грузию от европейского пути. Латвия продолжит поддерживать европейские стремления грузинского народа», — пишет Байба Браже.


