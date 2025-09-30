Пропагандист «Грузинской мечты» призывает оппозиционно настроенных грузин эмигрировать и восхваляет Франко

Пропагандист «Грузинской мечты» Заза Шатиришвили призвал оппозиционно настроенных грузин, в том числе молодежь, эмигрировать, проведя параллели с массовым исходом населения из страны во времена испанского диктатора Франсиско Франко, которого он назвал «героем».



Во время выступления в качестве гостя в подкасте Radio Space Шатиришвили сказал, что многие люди из его окружения, поддерживающие бывшую правящую партию «Единое национальное движение» (ЕНД), покинули страну.



«С января многие уехали; многие [из них] потеряли надежду, и было бы очень хорошо, если бы эти люди уехали», — сказал он.



Хотя он конкретно упомянул ЕНД, Шатиришвили, по-видимому, имел в виду более широкий круг граждан с оппозиционными настроениями — особенно тех, кто бойкотирует предстоящие муниципальные выборы, и молодых людей, участвующих в продолжающихся антиправительственных протестах.



«Поколение Z совершенно необразованное», — сказал он, выделив в частности студентов Государственного университета имени Илии (ГУИ), который считается центром либеральной мысли в грузинской академической среде.



«[Иосиф] Сталин поступил в [богословскую] семинарию и стал революционером. Когда вы видите, что происходит в (ГСУ), вы либо становитесь нормальным человеком, либо подвергаетесь идеологической обработке — то есть становитесь тупым. Так что если поколение Z стало тупым, это очень [логично]», — добавил он.



В конечном итоге Шатиришвили признал, что в протестах участвовала лишь небольшая часть грузинских студентов, и остался оптимистичным в отношении грузинской молодежи. Однако он вновь выделил тех, кого критиковал ранее, назвав их «ненужными».



«Грузия — страна традиций, где большое значение придается уважению к старшим и другим ценностям, но есть и ненужная часть. И эта часть должна уйти, так же как коммунисты ушли из Страны Басков в Советский Союз, когда [Франсиско] Франко защищал религию точно так же, как мы сегодня», – добавил он, проведя параллель с Гражданской войной в Испании 1936–1939 годов, после которой к власти пришел фашист Франко. Шатиришвили имел в виду Красный террор в Испании, в ходе которого левые группы совершали акты насилия против католической церкви как до, так и во время войны.



Франко, режим которого был ответственен за убийства и исчезновения десятков тысяч людей, был назван Шатиришвили «героем», спасшим Испанию от «либерализма, глубокого государства, анархизма и троцкизма».



Шатиришвили является одним из лиц пропаганды правящей партии «Грузинская мечта», часто публикуя статьи, основанные на конспирологических утверждениях партии, в том числе о «глубинном государстве» и «глобальной военной партии».



Его взгляды активно продвигаются проправительственными СМИ.



