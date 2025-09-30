В августе 2025 года уголовные дела были возбуждены в отношении 2009 человек

30.09.2025 12:37





Согласно данным Национальной службы статистики, в августе 2025 года уголовное преследование было начато в отношении 2 009 лиц. Из них 107 человек совершили преступления до истечения испытательного срока, что составляет 5,3% от числа лиц, в отношении которых начато преследование.



По информации «Грузстата», в августе текущего года наибольшее количество случаев начала преследования зафиксировано в Тбилиси — 595, в Аджарии — 323, а в оккупированном регионе Абхазии — 21 случай.



В августе 2025 года показатели начала преследования по конкретным статьям УК распределились следующим образом:



• кража — 254 случая;



• угроза — 254 случая;



• домашнее насилие — 196 случаев;



• насилие — 187 случаев;



• изнасилование — 6 случаев;



• развратные действия — 4 случая;



• мошенничество — 41 случай;



незаконное приобретение или хранение наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества — 478 случаев;



• незаконный посев, выращивание или культивирование растения, содержащего наркотическое средство — 175 случаев;



• изготовление поддельных документов — 74 случая.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





