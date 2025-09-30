Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В августе 2025 года уголовные дела были возбуждены в отношении 2009 человек


30.09.2025   12:37


Согласно данным Национальной службы статистики, в августе 2025 года уголовное преследование было начато в отношении 2 009 лиц. Из них 107 человек совершили преступления до истечения испытательного срока, что составляет 5,3% от числа лиц, в отношении которых начато преследование.

По информации «Грузстата», в августе текущего года наибольшее количество случаев начала преследования зафиксировано в Тбилиси — 595, в Аджарии — 323, а в оккупированном регионе Абхазии — 21 случай.

В августе 2025 года показатели начала преследования по конкретным статьям УК распределились следующим образом:

• кража — 254 случая;

• угроза — 254 случая;

• домашнее насилие — 196 случаев;

• насилие — 187 случаев;

• изнасилование — 6 случаев;

• развратные действия — 4 случая;

• мошенничество — 41 случай;

незаконное приобретение или хранение наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества — 478 случаев;

• незаконный посев, выращивание или культивирование растения, содержащего наркотическое средство — 175 случаев;

• изготовление поддельных документов — 74 случая.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна