В августе 2025 года уголовные дела были возбуждены в отношении 2009 человек
30.09.2025 12:37
Согласно данным Национальной службы статистики, в августе 2025 года уголовное преследование было начато в отношении 2 009 лиц. Из них 107 человек совершили преступления до истечения испытательного срока, что составляет 5,3% от числа лиц, в отношении которых начато преследование.
По информации «Грузстата», в августе текущего года наибольшее количество случаев начала преследования зафиксировано в Тбилиси — 595, в Аджарии — 323, а в оккупированном регионе Абхазии — 21 случай.
В августе 2025 года показатели начала преследования по конкретным статьям УК распределились следующим образом:
• кража — 254 случая;
• угроза — 254 случая;
• домашнее насилие — 196 случаев;
• насилие — 187 случаев;
• изнасилование — 6 случаев;
• развратные действия — 4 случая;
• мошенничество — 41 случай;
незаконное приобретение или хранение наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества — 478 случаев;
• незаконный посев, выращивание или культивирование растения, содержащего наркотическое средство — 175 случаев;
• изготовление поддельных документов — 74 случая.
