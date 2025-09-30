|
Оптовую продажу психотропных препаратов будет осуществлять только государство
30.09.2025 14:30
С 1 октября оптовую реализацию фармацевтической продукции, подлежащей специальному контролю, включая психотропные препараты, будет осуществлять исключительно государство. Об этом говорится в информации, распространённой Министерством здравоохранения Грузии.
В связи с изменениями министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе встретился с представителями клиник и аптек и ознакомил их с новыми процедурами. На встрече министр отметил, что министерство будет тесно сотрудничать с представителями сектора. По его словам, в процессе особое значение будет иметь добросовестное и справедливое отношение со стороны всех участников.
Также на встрече было отмечено, что данное изменение сведёт к минимуму риски нецелевого использования фармацевтической продукции, подлежащей специальному контролю. По словам министра, государство будет строго контролировать процесс.
«По заявлению министра здравоохранения, изменение положительно отразится и на населении, так как государство не имеет коммерческого интереса. Соответственно, в условиях оптовой дистрибуции фармацевтической продукции это будет способствовать стабилизации цен на лекарства. Министр призвал фармацевтов учитывать данный принцип и при розничной реализации», – говорится в сообщении Минздрава.
Согласно информации ведомства, в соответствии с изменением, ввоз и оптовая реализация данной продукции поручается юридическому лицу, находящемуся в государственном управлении — «Центру психического здоровья и профилактики наркомании».
