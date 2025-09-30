Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Оптовую продажу психотропных препаратов будет осуществлять только государство


30.09.2025   14:30


С 1 октября оптовую реализацию фармацевтической продукции, подлежащей специальному контролю, включая психотропные препараты, будет осуществлять исключительно государство. Об этом говорится в информации, распространённой Министерством здравоохранения Грузии.

В связи с изменениями министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе встретился с представителями клиник и аптек и ознакомил их с новыми процедурами. На встрече министр отметил, что министерство будет тесно сотрудничать с представителями сектора. По его словам, в процессе особое значение будет иметь добросовестное и справедливое отношение со стороны всех участников.

Также на встрече было отмечено, что данное изменение сведёт к минимуму риски нецелевого использования фармацевтической продукции, подлежащей специальному контролю. По словам министра, государство будет строго контролировать процесс.

«По заявлению министра здравоохранения, изменение положительно отразится и на населении, так как государство не имеет коммерческого интереса. Соответственно, в условиях оптовой дистрибуции фармацевтической продукции это будет способствовать стабилизации цен на лекарства. Министр призвал фармацевтов учитывать данный принцип и при розничной реализации», – говорится в сообщении Минздрава.

Согласно информации ведомства, в соответствии с изменением, ввоз и оптовая реализация данной продукции поручается юридическому лицу, находящемуся в государственном управлении — «Центру психического здоровья и профилактики наркомании».


