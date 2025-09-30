Саломе Зурабишвили: Правящая партия при подстрекательстве Москвы пытается ввести Грузию в изоляцию

Одна из главных проблем, которые сегодня есть у Грузии, это, наверное, то, что мы – маленькая страна, которую при подстрекательстве Москвы пытается ввести в изоляцию правящая партия, - указанное заявление в ходе дискуссии: «Борьба за демократический суверенитет при враждебно настроенных соседях», состоявшейся в рамках Варшавского форума по безопасности, сделала 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Много говорят о мире в Грузии, однако это обычная старая советская, а сейчас росссийская пропаганда, которая говорит о мире, но ведет войну. Мы, в Грузии, стоим перед угрозой гибридной войны. Как правило, мы являемся испытательным полигоном для России, как она может возродить влияние российского империализма вокруг себя и за своими пределами. Гибридная война – их новый инструмент, и они, как в 1993 или 2008 году, испытывают ее в Грузии. Для борьбы с гибридной войной, состоящей из всего: пропаганда, кибератаки, манипуляции с выборами, они используют наши собственные, демократические институты. Это искажение демократии тоталитаризмом, так как создается именно тоталитаризм, это то, что мы видим, и здесь для борьбы с ним необходим каждый элемент. Необходима сильная гражданская устойчивость, и я думаю, она у нас есть», - отметила Зурабишвили.



По ее словам, в современном мире гражданская устойчивость внутри страны является недостаточной, «если нет внимания извне».





