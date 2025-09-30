Председатель ЦИК ознакомился с ходом подготовки к выборам в Марнеули

Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили продолжает рабочие встречи с окружными избирательными комиссиями в регионах и лично знакомится с подготовкой к выборам органов муниципалитетов.



По сообщению ЦИК, очередная рабочая встреча Георгия Каландаришвили вместе с пресс-секретарём ЦИК Натия Иоселиани прошла в Марнеульской окружной избирательной комиссии.



«Они подробно ознакомились с мероприятиями и текущей деятельностью комиссии по подготовке к выборам органов муниципалитетов 4 октября. После завершения рабочей встречи Георгий Каландаришвили вместе с Натией Иоселиани и представителями Марнеульской окружной избирательной комиссии осмотрели временное складское помещение в Марнеули.



В данном помещении размещена избирательная документация и электронные технологии, необходимые для администрирования выборов 4 октября, которые в установленные законом сроки будут переданы участковым избирательным комиссиям», – говорится в сообщении ЦИК.





