Правительство Чехии добавило к национальному списку санкций 5 граждан Грузии


30.09.2025   15:34


Правительство Чехии добавило к национальному списку санкций 5 граждан Грузии.

По сводкам чешских СМИ, среди санкционированных лиц: заместитель министра ВД Грузии Александр Дарахвелидзе, который публично защищал применение силы и насилия силами безопасности Грузии против митингующих, государственный прокурор Лаша Котрикадзе и судьи - Коба Чагунава, Нино Галусташвили и Михаил Джонджолия.

По информации МИД Чехии, которое представило указанное предложение кабинету министров страны, указанные лица ответственны за жестокие разгоны акций протеста в прошлом и текущем году.

По заявлению министра иностранных дел Чехии Яна Липавски, аналогичные меры уже приняли Великобритания, США, Украина, Литва, Латвия и Эстония, однако, по его словам в Евросоюзе еще не пришли к консенсусу по введению санкций против нарушителей прав человека в Грузии. В конце января Чехия уже ввела санкции против 3 сотрудников МВД Грузии за участие в подавлении акций протеста в Грузии: директора Департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили, его заместителя Мирзы Кезевадзе и директора Департамента Патрульной полиции Важи Сирадзе.


