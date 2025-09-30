|
Бачиашвили признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Грузии
30.09.2025 15:35
Бывший генеральный директор «Фонда соинвестирования» Георгий Бачиашвили признан виновным по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии. По данному делу Бачиашвили приговорён к четырём годам и шести месяцам лишения свободы.
Виновным признан и Шота Карумидзе, обвиняемый в содействии Бачиашвили в незаконном пересечении границы. Он также получил наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы.
Решение об этом принял судья Джвебе Начкебия.
Георгий Бачиашвили покинул страну до того, как ему был вынесен приговор в 11 лет лишения свободы по делу о присвоении криптовалюты, принадлежавшей основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили. Прокуратура обвиняла Георгия Бачиашвили в незаконном пересечении границы. Что касается Карумидзе, то ему было предъявлено обвинение по статье о содействии незаконному пересечению государственной границы Грузии, что предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.
