Британский депутат призвал «Грузинскую мечту» и Иванишвили прекратить движение к авторитаризму

30.09.2025 15:54





Член парламента Великобритании Джеймс Макклери на брифинге в ПАСЕ призвал «Грузинскую мечту» и её основателя Бидзину Иванишвили освободить политзаключённых и журналистов, прекратить движение к авторитаризму и провести свободные и честные выборы.



Он отметил, что нынешняя ситуация в Грузии неприемлема, и напомнил о введённых Великобританией санкциях против ряда лиц, связанных с правительством, включая Иванишвили.



По словам Макклери, единственный способ прекратить международную критику и угрозы новыми санкциями — это допустить грузинский народ к самостоятельному выбору будущего и обеспечить прозрачные выборы.



"Используя своё влияние, правительство Великобритании предпринимает серьёзные меры, в частности речь идёт о санкциях против тех лиц, которые, как нам известно, стоят за правительством «Грузинской мечты». Включая Бидзину Иванишвили, против которого санкции я лично запрашивал, а также против других.



И я хочу обратиться к нему, потому что знаю, что он слышит то, что мы говорим в британском правительстве и парламенте. Я также знаю, что правительство «Грузинской мечты» тоже слышит наши слова, потому что публикует заявления, будто я не понимаю, о чём говорю. Поэтому скажу им так: если вы хотите, чтобы мы перестали говорить о вас, если вы хотите, чтобы мы перестали угрожать вам санкциями, если вы хотите, чтобы мы перестали указывать, какие шаги вы должны предпринять, если вы хотите, чтобы мы прекратили осуждать ваши авторитарные действия в Грузии — всё очень просто: освободите политзаключённых, освободите журналистов, позвольте грузинскому народу самому выбирать своё будущее, проведите прозрачные и честные выборы и позвольте грузинскому народу выбрать свой путь, будь то европейский или иной — это их воля. Это не вам решать.



Ему ответил депутат от "Грузинской мечты" Иракли Кадагишвили, призвал перестать загонять грузинскую молодежь в тюрьмы, а также, что у авторов указанных заявлений есть одна конкретная цель – привести к власти в Грузии правительство, которое "во время бушующей войны откроет здесь второй фронт".



"Призываю тех, кто нас критикует, перестаньте быть пастухами, загоняющими молодежь в тюрьмы. Никакого отката у грузинской демократии - нет, у авторов указанных заявлений не осталось восприятия ни объективности, ни реальности, ни демократии. У них есть одна единственная цель - привести к власти в Грузии правительство, которое во время бушующей войны откроет здесь второй фронт.



О какой демократии, правилах и выборах они говорят? Это те люди, которые загоняют молодежь в тюрьмы для того, чтобы потом встать за трибуну и продавать эту ложь. Ввиду того, что их трибуна является высокой и европейской, они думают, что будет продаваться любая ложь. Не продается больше эта ложь, даже в самом европейском обществе она уже не продается".





