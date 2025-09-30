Шарашидзе: Фасадная кампания «Мечты» по борьбе с коррупцией не имеет ничего общего с реальной борьбой

"Грузинская мечта" вместо борьбы с коррупцией борется за коррупцию! – этим объясняется то, что коррумпированный клан Кобахидзе-Каладзеა взял под свой контроль бизнес-интересы бывшего премьера Ираклия Гарибашвили – наглядный пример этого притеснение бизнесмена Ношревана Наморадзе, приближенного ко двору "Мечты",- указанное заявление на брифинге сделал один из лидеров партии "Гахария за Грузию" Георгий Шарашидзе.



По его словам, то, что Каладзе был выдвинут кандидатом на пост мэра Тбилиси, "доказывает, что премьер Кобахидзе не то, что борется с коррупцией, а пытается вместе с Каладзе сменить кланы, существующие внутри партии, и полностью взять под свой контроль черную копилку партии".



"Хотим прокомментировать предвыборную фасадную кампанию показательной борьбы с коррупцией со стороны "Мечты", которая не имеет ничего общего с реальной борьбой. Это всего лишь бездарный предвыборный спектакль, целью которого является введение в заблуждение избирателя!



В действительности, вместо борьбы с коррупцией "Мечта" борется за коррупцию!



Именно этим объясняется то, что коррумпированный клан Кобахидзе-Каладзеა взял под свой контроль бизнес-интересы бывшего премьера Ираклия Гарибашвили Гарибашвили – наглядный пример этого притеснение бизнесмена Ношревана Наморадзе, приближенного ко двору "Мечты".



Якобы борьба с коррупцией со стороны "Мечты" , в действительности, является борьбой за получение преимущества по распределению финансовых интересов между кланами, чтобы сейчас коррумпированный клан Кобахидзе-Каладзе смог взять контроль над систематически выстроенными коррупционными доходами "Мечты"!



Именно поэтому, премьер "Мечты" Кобахидзе выдвинул на поста мэра Тбилиси Каладзе",- заявил Шарашидзе.





