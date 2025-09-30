Зурабишвили: борьба против дезинформации — общая борьба против общего врага

Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, заявила, что борьба против дезинформации – это «общая борьба против общего врага».



На полях Варшавского форума по безопасности она отметила, что противостоять дезинформации может только информация.



Зурабишвили заявила, что есть опасения, что будут подавлены последние оппозиционные каналы в Грузии, где «первой мишенью» стала журналистка Мзия Амаглобели, находящаяся в заключении.



«8 месяцев она провела в предварительном заключении, затем ее приговорили к двум годам лишения свободы. Она является одним из самых смелых журналистов в регионе, где нам нужны такие журналисты, чтобы выиграть информационную войну», — отметила политик.



Пятый президент заявила, что сегодня нельзя победить в информационной борьбе, поскольку все ресурсы, НПО и официальные каналы «на мушке у властей».



«Поэтому нам приходится использовать социальные сети, в том числе и TikTok», — заявила она.



Зурабишвили уверена — индивидуально выиграть борьбу с дезинформацией и пропагандой невозможно.



«Одни победить в этой борьбе мы не сможем. Это – общая борьба. Реально, только страны ЕС и Европы могут разработать стратегии против дезинформации, поскольку Россия уже давно применяет их. Всему этому предшествовала советская пропаганда, но мы не должны забывать, что Путин – это не военный лидер, а лидер КГБ. Чтобы справиться с ним, нужен обмен средствами борьбы. Это общая борьба против общего врага», — добавила Саломе Зурабишвили.



Источник: SOVA

