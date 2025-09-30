|
|
|
Родителям Георгия Бачиашвили заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
30.09.2025 18:41
Тбилисский городской суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу родителям Георгия Бачиашвили, Марине Рамазашвили и Александру Бачиашвили, по обвинению в содействии легализации незаконных доходов.
По данным прокуратуры, родители Бачиашвили покинули Грузию 26 февраля 2025 года и находятся за пределами страны.
Защита ходатайствует об освобождении их из-под стражи без избрания меры пресечения. Согласно их объяснениям, родители Бачиашвили невиновны и никогда не допрашивались в рамках текущего уголовного дела.
Для справки, родители Георгия Бачиашвили, Марина Рамазашвили и Александр Бачиашвили, обвиняются в совершении преступления, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна