Митинг-перформанс провела партия «Сильная Грузия – Лело»

Участники развернули баннеры с изображением домов чиновников «Грузинской мечты» и личного окружения мэра Тбилиси Кахи Каладзе, а также фотографии разрушенных домов тбилисцев.



Муниципальные выборы в Грузии назначены на 4 октября. За пост мэра столицы будут бороться Каха Каладзе («Грузинская мечта»), Иракли Купрадзе (от коалиции «Лело» и «За Грузию») и Иаго Хвичиа («Гирчи»).





