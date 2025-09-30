Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Митинг-перформанс провела партия «Сильная Грузия – Лело»


30.09.2025   19:38


Митинг-перформанс провела партия «Сильная Грузия – Лело» перед зданием столичного городского совета

Участники развернули баннеры с изображением домов чиновников «Грузинской мечты» и личного окружения мэра Тбилиси Кахи Каладзе, а также фотографии разрушенных домов тбилисцев.

Муниципальные выборы в Грузии назначены на 4 октября. За пост мэра столицы будут бороться Каха Каладзе («Грузинская мечта»), Иракли Купрадзе (от коалиции «Лело» и «За Грузию») и Иаго Хвичиа («Гирчи»).


