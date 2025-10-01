Бен Уоллес: Нужно разнести вдребезги Керченский мост

01.10.2025 00:19





Экс-министр обороны Великобритании призвал поставить Украине дальнобойные ракеты.



twitter sharing buttonfacebook sharing buttonmicrosoftteams sharing buttontelegram sharing buttonmessenger sharing buttonsharethis sharing button

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил способ заставить бесчувственного кагэбэшника Владимира Путина осознать, что он творит. Крым для Путина представляется чем-то сакральным, поэтому нужно сделать полуостров непригодным для жизни, в том числе уничтожив Крымский мост. И, вообще, считает Уоллес, нельзя подходить к Путину с такой же меркой, как к лидерам демократических государств, передает The Moscow Times.



Чтобы ускорить завершение военного конфликта в Украине, нужно сделать следующее, заявил Уоллес, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве: «Мы должны обеспечить Украину дальнобойными вооружениями, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно выбить жизнь из Крыма. И я думаю, если Путин поймет, что ему есть что терять, [если] в Крыме нельзя будет жить и он не сможет функционировать, и этот мост, нам нужны [ракеты] Taurus из Германии, нужно разнести вдребезги Керченский мост, потому что это основа эго Путина. И я думаю, если мы это сделаем, Путин вдруг поймет, что ему есть что терять».



Свое предложение Уоллес обосновал необходимостью «помнить о том, что движет Путиным» (его цитирует The Guardian). По его словам, уже более двух десятилетий борющийся с украинской независимостью президент России «влюблен в идею доминирования над Украиной, захвата Украины». «Крым – это Россия», – повторил слова Путина Уоллес, напомнив, что в 2014 году тот сравнил его с Храмовой горой в Иерусалиме.





В обращении к Федеральному Собранию Путин тогда заявил, что «Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют для России огромное цивилизационное и сакральное значение». «И именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда», – сказал он после того, как весной захватил принадлежащий другой стране полуостров.



На Западе до сих пор не все понимают, что из себя представляет Путин, не говоря уже об отношении к нему до начала полномасштабной войны в Украине, заметил Уоллес, активно помогавший ей во время руководства британским Минобороны в 2019-2023 годы. Он вспомнил, как приезжал в Мариуполь в 2018 году, еще когда отвечал в правительстве за вопросы безопасности. И когда начал обсуждаться вопрос о первых шагах по предоставлению военной помощи Украине, «в Европе была страна, которая даже не разрешила экспортировать туда экскаваторы – не оружие, не ракеты, а именно экскаваторы! – только потому, что это могло потенциально спровоцировать Путина».



На Западе утратили навык, которым обладали сотни лет, даже еще 50 лет назад, – «распознавать и разгадывать своего противника», посетовал Уоллес:





«[Необходимо] изменить образ мышления, который, как мне кажется, стал пугающе распространенным в министерствах иностранных дел по всей Европе, а именно: мы смотрим на наших противников так, будто они такие же, как мы… Они – не мы. У них нет демократии, нет системы сдержек и противовесов, как у нас».



Он вспомнил еще один случай, как незадолго до вторжения российской армии в Украину в 2022 году высокопоставленный сотрудник европейской разведслужбы сказал ему, что Путин не начнет войну, «потому что это будет нелогично». Да, это нелогично по любым критериям, подтвердил Уоллес, и «то, что сделал Путин, нелогично, разрушительно для [его] страны и привело к гибели миллионов людей».



«Но эти люди не всегда логичны», – резюмировал он.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





