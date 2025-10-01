|
|
|
Премьер Грузии расскажет об «общеполитических вопросах» в ходе визита в Данию
01.10.2025 09:58
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал запланированный визит в Данию, где, по его словам, у него будет возможность принять участие в панельной дискуссии в формате круглого стола.
Там он расскажет о ситуации в Грузии и, как он как отметил, «особенно об экономических вопросах». Кобахидзе заявил, что речь пойдет и об общеполитических вопросах.
«Наши национальные интересы должны быть представлены везде. У меня будет возможность принять участие в дискуссии, в формате круглого стола, где я буду говорить о нашей стране, особенно об экономических вопросах, потому что содержание дискуссии связано с экономическими вопросами.
Кроме того, мы поговорим об общих политических вопросах — о том, что касается роли Грузии в нашем регионе, а также для Европы в плане взаимодействия. Это будут основные идеи, которыми мы поделимся с нашими европейскими партнерами», — заключил премьер Грузии.
|
|
|
