Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC) в Дании
01.10.2025 11:22
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC), который состоится 2 октября в столице Королевства Дания Копенгагене.
В рамках 7-й конференции EPC лидеры различных стран, в том числе европейских государств, и руководители международных институтов обсудят вопросы укрепления безопасности и стабильности на европейском континенте путем содействия политическому диалогу и сотрудничеству.
Саммит откроется пленарной сессией. Также запланированы тематические дискуссии в формате круглого стола. Ираклий Кобахидзе примет участие в дискуссии, главная тема которой – «Экономическая безопасность - снижение европейских зависимостей».
Премьер-министр Грузии отправился на саммит Европейского политического сообщества с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
Информацию об этом распространила администрация правительства.
