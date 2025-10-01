Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC) в Дании


01.10.2025   11:22


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC), который состоится 2 октября в столице Королевства Дания Копенгагене.

В рамках 7-й конференции EPC лидеры различных стран, в том числе европейских государств, и руководители международных институтов обсудят вопросы укрепления безопасности и стабильности на европейском континенте путем содействия политическому диалогу и сотрудничеству.

Саммит откроется пленарной сессией. Также запланированы тематические дискуссии в формате круглого стола. Ираклий Кобахидзе примет участие в дискуссии, главная тема которой – «Экономическая безопасность - снижение европейских зависимостей».

Премьер-министр Грузии отправился на саммит Европейского политического сообщества с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.

Информацию об этом распространила администрация правительства.


