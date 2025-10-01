Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC) в Дании

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC), который состоится 2 октября в столице Королевства Дания Копенгагене.



В рамках 7-й конференции EPC лидеры различных стран, в том числе европейских государств, и руководители международных институтов обсудят вопросы укрепления безопасности и стабильности на европейском континенте путем содействия политическому диалогу и сотрудничеству.



Саммит откроется пленарной сессией. Также запланированы тематические дискуссии в формате круглого стола. Ираклий Кобахидзе примет участие в дискуссии, главная тема которой – «Экономическая безопасность - снижение европейских зависимостей».



Премьер-министр Грузии отправился на саммит Европейского политического сообщества с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.



Информацию об этом распространила администрация правительства.





