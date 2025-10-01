Белый дом: Демократы закрыли правительство

01.10.2025 11:35





Белый дом обвиняет в приостановке работы правительства, т.н. «шатдауне» «демократов», и заявляет, что американцы не согласны с действиями «демократов».



«Демократы закрыли правительство. Американцы не согласны с действиями «демократов»», — говорится на сайте Белого дома.



Напомним, работа правительства США приостановлена ​​после того, как сенаторы не смогли согласовать законопроект о финансировании на следующий фискальный год. Предположительно, в результате т.н. «шатдауна» сотни тысяч федеральных служащих останутся без зарплаты, а многие государственные программы и услуги будут приостановлены.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





