Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 107 иностранных граждан за прошлый месяц

01.10.2025 12:38





По информации министерства внутренних дел Грузии, за минувший месяц, в результате тесной координации Департамента миграции и других соответствующих подразделений министерства, из страны были выдворены 107 иностранных граждан.



Согласно данным ведомства, в сентябре в результате комплексных мероприятий были выдворены граждане следующих стран: Россия, Индия, Пакистан, Египет, Турция, Иран, Нигерия, Камерун, Судан, Бангладеш, Иордания, Мьянма, Непал, Сирия, Азербайджан и Эфиопия — всего 107 человек.



По информации МВД, за девять месяцев текущего года из Грузии были выдворены 852 иностранных гражданина, находившихся в стране без законных оснований — что является беспрецедентно высоким показателем и значительно превышает общее количество выдворений за 2022, 2023 и 2024 годы.



Как отмечается в сообщении МВД, с сегодняшнего дня вступают в силу изменения в Закон Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», целью которых является усиление механизмов борьбы с нелегальной миграцией и ужесточение миграционного контроля на территории страны.



«Были усовершенствованы процедуры выявления и выдворения иностранных граждан, незаконно пребывающих в Грузии. Изменения также затронули Кодекс об административных правонарушениях. Усилена правовая ответственность за нарушение сроков законного пребывания в стране, увеличен размер административных штрафов.



Согласно новым изменениям, с учётом продолжительности нарушения срока законного пребывания, штраф может составлять от 1000 до 3000 лари. Наряду со штрафом, выдворённым лицам будут устанавливаться сроки запрета на въезд в страну.



Внесённые изменения являются частью государственной политики по борьбе с незаконной миграцией и направлены на защиту верховенства закона, общественного порядка и безопасности на территории Грузии», — говорится в сообщении.





