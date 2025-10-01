На следующей неделе парламент начнет обсуждение проекта государственного бюджета на 2026 год

01.10.2025 13:30





Проект главного финансового документа на 2026 год инициирован в парламенте. Парламент начнет обсуждение проекта государственного бюджета на следующей неделе и рассмотрит его в комитетском формате в период 7 - 13 октября, после чего он будет возвращён правительству. После этого скорректированный вариант проекта бюджета будет представлен на рассмотрение на сессии.



Расходная часть сводного бюджета на 2026 год составляет в сумме 35,5 млрд лари, в рамках которых, по данным Министерства финансов, будут полностью профинансированы взятые государством обязательства.



Согласно первоначальному варианту проекта бюджета, на 2026 год предусмотрены следующие макроэкономические параметры:



Реальный экономический рост запланирован на уровне 5,0%, в среднесрочный период реальный экономический рост прогнозируется на уровне 5,3%.



Прогноз номинального ВВП определен в объеме 110,5 млрд лари, а ВВП на душу населения превышает 10 900 долларов США.



К 2029 году прогнозируется рост номинального ВВП до 140,9 млрд лари, что в пересчете на душу населения превысит 13 900 долларов США.



Налоговые поступления в сводный бюджет определяются в 26,8 млрд лари, что составляет 24,2% ВВП. Дефицит сводного бюджета составляет 2,5% ВВП, а показатель государственного долга в пределах 35,0% ВВП.



Что касается расходов, то по социальному направлению, финансирование Министерства здравоохранения для финансирования программ социальной защиты увеличено более чем на 800,0 млн лари.



В сумме объем финансирования социальных программ составляет 7,0 млрд лари.



На направление образования и науки выделено до 3,4 млрд лари.



На финансирование Министерства обороны, Министерства внутренних дел и служб безопасности выделено более 3,5 млрд лари, в рамках которых будет реализовано 10%-е повышение заработной платы сотрудников полиции и военнослужащих.



На развитие инфраструктуры из консолидированного бюджета в сумме будет выделено более 7,6 млрд лари.



В 2026 году на поддержку малого и среднего бизнеса предусмотрено более 270,0 млн лари.



На финансирование сельскохозяйственных программ предусмотрено более 660,0 млн лари.



На финансирование программ по охране окружающей среды выделено до 210,0 млн лари.



Парламент утвердит окончательный вариант бюджета на 2026 год в конце декабря.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





