Каладзе: Мир сошел с ума, несправедливость достигла пика


01.10.2025   13:34


«Важно использовать все площадки, чтобы донести нашу правду. Мир сошел с ума, несправедливость достигла пика, и обо всём этом необходимо говорить открыто», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Каха Каладзе прокомментировал участие премьер-министра Ираклия Кобахидзе в саммите Европейского политического сообщества и отметил, что правительство должно использовать все международные площадки, где оно может говорить правду.

«Важно использовать все площадки. Мы должны говорить правду, говорить о том, что происходит, какие существуют вызовы, как внутри страны, так и в мире. Вызовы существуют не только в нашей стране. Посмотрите, что происходит: мир сошел с ума, несправедливость достигла пика, и обо всём этом необходимо говорить открыто», — сказал Каха Каладзе.

Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC), который состоится 2 октября в столице Королевства Дания — Копенгагене.


