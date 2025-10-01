|
|
|
Каладзе: Мир сошел с ума, несправедливость достигла пика
01.10.2025 13:34
«Важно использовать все площадки, чтобы донести нашу правду. Мир сошел с ума, несправедливость достигла пика, и обо всём этом необходимо говорить открыто», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Каха Каладзе прокомментировал участие премьер-министра Ираклия Кобахидзе в саммите Европейского политического сообщества и отметил, что правительство должно использовать все международные площадки, где оно может говорить правду.
«Важно использовать все площадки. Мы должны говорить правду, говорить о том, что происходит, какие существуют вызовы, как внутри страны, так и в мире. Вызовы существуют не только в нашей стране. Посмотрите, что происходит: мир сошел с ума, несправедливость достигла пика, и обо всём этом необходимо говорить открыто», — сказал Каха Каладзе.
Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC), который состоится 2 октября в столице Королевства Дания — Копенгагене.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна