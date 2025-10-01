Каладзе: Мир сошел с ума, несправедливость достигла пика

«Важно использовать все площадки, чтобы донести нашу правду. Мир сошел с ума, несправедливость достигла пика, и обо всём этом необходимо говорить открыто», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Каха Каладзе прокомментировал участие премьер-министра Ираклия Кобахидзе в саммите Европейского политического сообщества и отметил, что правительство должно использовать все международные площадки, где оно может говорить правду.



«Важно использовать все площадки. Мы должны говорить правду, говорить о том, что происходит, какие существуют вызовы, как внутри страны, так и в мире. Вызовы существуют не только в нашей стране. Посмотрите, что происходит: мир сошел с ума, несправедливость достигла пика, и обо всём этом необходимо говорить открыто», — сказал Каха Каладзе.



Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC), который состоится 2 октября в столице Королевства Дания — Копенгагене.







