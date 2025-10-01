|
Transparency International Georgia: телекомпания Imedi финансируется Бидзиной Иванишвили
01.10.2025 16:00
Transparency International Georgia (TIG) сообщает, что голландский расследовательский медиапроект "Follow the Money" опубликовал статью, в которой говорится, что главный пропагандистский ресурс партии «Грузинская мечта» — телекомпания Imedi финансируется Бидзиной Иванишвили.
TIG также публикует дополнительные детали:
- основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили финансирует Imedi как минимум с 2018 года.
- На конец 2022 года задолженность Imedi перед компаниями Иванишвили составляла не менее 61 млн GEL.
- Совместно с другими компаниями, связанными с Cartu Group, долг достигал 165 млн GEL, что составляет около 50% финансирования канала.
- Финансирование осуществляется через льготные кредиты. В 2023 году телекомпания имела кредитные обязательства в размере 331 млн GEL.
Два главных кредитора — Бидзина Иванишвили и Иракли Рухадзе (через аффилированные компании).
- Компания работает в убыток: на конец 2023 года накопленные убытки составляли 388 млн GEL.
"Несмотря на то, что Imedi позиционирует себя как независимый телеканал с собственной редакционной политикой, его владелец Иракли Рухадзе признаёт, что именно он определяет редакционную политику, и что она совпадает с партийными интересами «Грузинской мечты»".
