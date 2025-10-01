TIG: В общей сложности Запад санкцировал более 230 представителей «Грузинской мечты»

01.10.2025 17:09





По информации организации «Международная прозрачность – Грузия», западные страны в сумме ввели санкции в отношении более 230 представителей «Грузинской мечты», из них имена 141 были обнародованы, а в отношении остальных введены анонимные визовые ограничения /ограничения на поездки.



Согласно информации, опубликованной организацией, среди попавших под санкции: Бидзина Иванишвили и 4 члена его семьи, 52 высокопоставленных должностные лица «Грузинской мечты», 47 судей, 17 прокуроров и 14 полицейских.



«Демократические страны вводят санкции против этих лиц за жестокий разгон мирных протестующих, подрыв демократии, приостановку процесса евроинтеграции, проведение российских интересов в Грузии, фальсификацию выборов, коррупцию, пропаганду и действия вопреки воле грузинского народа.



С весны 2024 года несколько стран ввели анонимные визовые ограничения /ограничения на поездки для представителей «Грузинской мечты», которые затронули более 200 человек. Соединенные Штаты ввели визовые ограничения для более чем 110 лиц, включая членов партии «Грузинская мечта», членов парламента, высокопоставленных государственных и муниципальных чиновников, сотрудников правоохранительных органов и чиновников безопасности, коррумпированных бизнес-лидеров, пропагандистов, некоторых частных лиц и членов семей всех этих лиц. Точные имена этих лиц не разглашаются в связи с законодательством о конфиденциальности виз. Однако ограничения, наложенные на каждого из этих лиц, распространяются также на членов их семей, что означает, что реальное число лиц, подпадающих под санкции, составляет несколько сотен. Германия - ввела запрет на въезд 13 граждан Грузии, «ответственных за насилие в отношении протестующих и членов оппозиции». Латвия - ввела запрет на въезд 84 гражданам Грузии. Их личности не обнародуются. Польша - ввела запрет на въезд 8 сотрудникам правоохранительных органов Грузии, ответственным за насилие в отношении протестующих. Их личности не обнародуются.



27 января 2025 года Европейский совет принял решение о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. В конце июня 2025 года премьер-министр «Грузинской мечты» и спикер парламента подтвердили, что безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии уже приостановили 11 государств-членов ЕС: Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Люксембург, Нидерланды, Франция, Бельгия, Италия. В сентябре 2025 года к этому списку добавилась Чехия. Предположительно, это ограничение коснулось по меньшей мере 1000 грузинских должностных лиц и членов их семей», - говорится в информации.





