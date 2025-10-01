Лидер ЕНД на заседании ЕРР: Ситуация в Грузии становится всё тяжелее и тяжелее

К сожалению, ситуация в Грузии становится все тяжелее - продолжаются политические задержания; режим задержал Левана Хабеишвили из-за политического заявления, сегодня исполняется 4 года политического заключения Михаила Саакашвили, реформы которого известны всему миру, - заявила председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



Председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава находится с официальным визитом в Брюсселе, где выступила на встрече политической группы Европейской народной партии ПАСЕ и рассказала о текущих событиях в стране.



«К сожалению, каждый раз, когда я выступаю перед вами, ситуация в Грузии становится всё тяжелее и тяжелее.



Политические задержания продолжаются, режим за политическое публичное заявление задержал председателя политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили. Сегодня также исполнилось 4 года политического заключения президента Михаила Саакашвили, который в одно время был вице-президентом этой ассамблеи, чьи реформы известны всему миру и который вместе с героической грузинской армией оказал сопротивление вторжению Путина в Грузию в 2008 году, за что его сейчас наказывает нынешний путинский режим в Грузии.



Таким образом, своевременно и необходимо принять резолюцию для защиты демократии и верховенства закона в Грузии, которая будет принята по итогам чрезвычайных дебатов, и я хотела бы поблагодарить всех вас за поддержку», — заявила Тина Бокучава.





