Мэрия Тбилиси ответила на письмо Пааты Бурчуладзе о проведении акции 4 октября


01.10.2025   19:36


Мэрия Тбилиси публикует письмо, направленное от имени Пааты Бурчуладзе в администрацию столицы, и ответ мэрии.

«Учитывая высокий общественный интерес, сообщаем, что 29 сентября текущего года в мэрию Тбилиси было направлено письмо от имени руководителя инициативной группы общества «Проспект Руставели» Пааты Бурчуладзе, содержание которого, а также ответ на него публикуются.

Заявитель просит проинформировать муниципальные и государственные органы о проведении 4 октября масштабной демонстрации/собрания на территории проспекта Руставели от площади Свободы до площади Республики, и обеспечить 4 локации на этой территории соответствующим инвентарем для проведения публичного мероприятия и монтажа сцен.

В ответе заявителю было сообщено, что организаторы мероприятия должны установить сцену только в одном месте таким образом, чтобы не создавать помех движению транспорта и не нарушать функционирование различных объектов на данной территории.

Мэрия также указывает, что в соответствии с законодательством «в день голосования запрещено создавать физические помехи передвижению избирателей в здании избирательного участка или в пределах 100 метров от него. Также недопустимо скопление людей в пределах 100 метров от избирательного участка в день голосования».

Свобода граждан на проведения мирных собраний и мирное выражение протеста гарантировано законодательством Грузии, однако организаторы и участники митинга также обязаны соблюдать закон Грузии «О собраниях и манифестациях», в противном случае будут приняты соответствующие меры, установленные законодательством», — говорится в заявлении мэрии.


