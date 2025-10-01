У американского законопроекта о непризнании властей Грузии и Иванишвили новый донор

У зарегистрированного в Палате представителей США двухпартийного законопроекта под названием «Закон о непризнании грузинского кошмара», который запрещает признавать правительство «Грузинской мечты», появился еще один соавтор.



На данный момент у законопроекта, кроме его автора — республиканца Джо Уилсона, было 7 соавторов, в том числе демократ Стив Коэн, республиканец Майкл Тернер, демократ Ллойд Доджет, республиканец Майкл Лоулер, демократ Эмануэль Кливер, демократ Джим Панетта и демократ Томас Суоцци.



1 октября к законопроекту присоединился еще один конгрессмен, демократ Юджин Уиндман.



В заглавии законопроекта говорится, что его целью является запрет на признание со стороны США Бидзины Иванишвили или любого другого представителя правительства Грузии, которым управляет Иванишвили.



По словам ассоциированного продюсера Fox News Наны Саджая, авторы приводят в пример «Закон о непризнании правительства Асада» того же республиканца Уилсона от 2023 года в качестве прецедента для непризнания правительства Грузии, который был одобрен Конгрессом 389 голосами против 32.



