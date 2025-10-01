|
Глава МИД Грузии: мы поддержали инициативу Франции по борьбе с наркотиками
01.10.2025 21:37
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что в формате Европейского политического сообщества в Дании идет обсуждение всех важных вопросов, касающихся европейского региона. Она подчеркнула важность участия премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в дискуссиях по экономическим вопросам.
Этот формат, отметила министр, — наилучшая возможность для встреч и коммуникации с представителями разных стран, а также для обсуждения важных для Европы вопросов.
Бочоришвили заявила, что в этом формате Франция выступила с антинаркотической инициативой, которую поддержала грузинская сторона.
«В этом формате есть различные инициативы, которые касаются не только безопасности Европы, но и экономического развития. У Франции была инициатива объединить усилия европейских стран в борьбе с наркотиками. Мы присоединяемся к этой инициативе.
Это очень важный для Грузии вопрос, особенно в последнее время по этой проблеме активно ведется работа, борьба с наркотиками, и эта инициатива, которая была выдвинута Францией в этом формате, поддерживается нами», – заявила Бочоришвили.
