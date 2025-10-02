|
|
|
Виктор Орбан: Грузия самая успешная страна в Европе
02.10.2025 13:44
Сегодня со мной встретится премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Грузия — самая успешная страна Европы. Я не знаю другой такой успешной страны, как ваша, — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По словам Орбана, Грузия — политически стабильная страна, экономика которой быстро развивается.
«Мы впечатлены и изучаем, как вы добились такого успеха. Я думаю, Европе нужны успешные страны, потому что, к сожалению, многие из наших безуспешных экономик не работают или парализованы, стагнируют. Нам в Евросоюзе нужно вступление таких стран, как Грузия», — сказал Орбан.
Кроме того, на вопрос, насколько справедлив подход к Грузии Орбан ответил: «Брюссель — это точно не штаб-квартира правосудия».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна