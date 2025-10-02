Виктор Орбан: Грузия самая успешная страна в Европе

Сегодня со мной встретится премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Грузия — самая успешная страна Европы. Я не знаю другой такой успешной страны, как ваша, — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



По словам Орбана, Грузия — политически стабильная страна, экономика которой быстро развивается.



«Мы впечатлены и изучаем, как вы добились такого успеха. Я думаю, Европе нужны успешные страны, потому что, к сожалению, многие из наших безуспешных экономик не работают или парализованы, стагнируют. Нам в Евросоюзе нужно вступление таких стран, как Грузия», — сказал Орбан.



Кроме того, на вопрос, насколько справедлив подход к Грузии Орбан ответил: «Брюссель — это точно не штаб-квартира правосудия».





