Каладзе обещал построить на деньги Иванишвили парк развлечений на территории Тбилисского моря

В Тбилисском дендрологическом парке будет построен грандиозный парт аттракционов, в строительство которого особый вклад внесет семья Бидзины Иванишвили (прим. почетный учредитель правящей партии «Грузинская мечта»), которая возьмет на себя все расходы, -об в видео-включении в социальной сети Фейсбук заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, в 2017 году, когда был анонсирован проект реабилитации дендрологического парка, первое, с чего было начато обустройство территории, это перенос зоопарка на территорию у Тбилисского моря.



Как заявил мэр, парк аттракционов не будет иметь аналогов не только в Грузии, но и во всем регионе, и он станет самым масштабным с этой точки зрения.



«На территории у Тбилисского моря мы обустроили дендрологический парк, он занимает территорию около 160 гектаров. Уникальный рекреационный потенциал этой территории и её биомногообразие является привлекательным не только для местного населения, но и для горожан, проживающих в других районах столицы, а также иностранных визитеров. Парк также граничит с новым Тбилисским зоопарком. В 2017 году мы обещали обществу, что начнем осуществим новый проект – проведем соответствующие работы с сохранением дендрологического парка, однако, первое, что мы сделали, это перенесли на эту территорию зоопарк.



В центре города у нас старый зоопарк, перенос которого мы начали несколько лет назад, так как его состояние не соответствует современным требованиям ни в отношении содержания животных, ни в отношении визитеров. Соответственно, нами был запланирован перенос зоопарка на территорию около 50 гектаров, напрямую граничащую с дендрологическим парком. Мы хотим, в первую очередь, завершить этот проект – перенос зоопарка, , а уже затем приступить к обновлению и реабилитации парка.



Исходя из того, что территория Тбилисского моря стала своеобразной точкой назначения, как для визитеров зоопарка, так и визитеров дендрологического парка, мы приняли решение о строительстве на территории последнего грандиозного парка аттракционов, аналогов которому нет не только в Грузии, но и во всем регионе. Это будет самый масштабный развлекательный парк в регионе», - заявил Каладзе.



Он также отметил, что к планированию будущего парка будут подключены опытные специалисты в этой сфере и будут использованы такие аналоги, как: «Диснейленд», «Леголенд», «Юниверсал Студио» и др.



«В строительство парка особый вклад внесет семья Бидзины Иванишвили и благотворительный фонд „Карту“, который, как и в случае с многими другими проектами, и в этот раз возьмет на себя значительные расходы. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить Бидзину Иванишвили и его семью за много хороших дел для нашего города», - заявил Каладзе.





