Саакашвили: 23 ноября многие советовали мне не заходить в парламент, я же успел в нужную секунду

02.10.2025 14:19





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к сторонникам и призвал их 4 октября собраться на проспекте Руставели грузинской столицы.



Как пишет в социальной сети Фейсбук Михаил Саакашвили, 4 октября - «это последний шанс спасти страну, которого не будет еще долго, если он будет вообще».



«Хочу обратиться к своим многочисленным сторонникам: друзья, в истории каждой страны наступают моменты, когда необходимо действовать и немедленно. Наша история получила бы другое развитие, если бы 9 апреля протестанты поддались на призывы и ушли с площади. 23 ноября многие советовали мне не заходить в парламент, я же успел в нужную секунду, когда Шеварднадзе собирался объявить парламент легитимным и заставил его прервать выступление. Тот, кто призывает нас к переносу и продлению борьбы, не учитывает то обстоятельство, что после 4 октября будут закрыты и эти последние свободные каналы. Они сохраняют их до 4-го в целях пропаганды «выборов». Свободные университеты будут разрушены, так как они не садятся в фабулу промывания мозгов, арестуют еще больше людей, а остальных - выкинут. Если все это случится, воцарится всеобщая безнадежность, и Запад окончательно махнет на нас рукой. Поэтому 4 октября - это последний шанс спасти страну, которого не будет еще долго, если он будет вообще. Поэтому, прошу всех прийти и довести до конца! Свобода либо сейчас, либо никогда!»,- пишет Саакашвили.





