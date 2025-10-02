Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В МИД Германии вызвали временного поверенного в делах Грузии


02.10.2025   14:27


Временный поверенный в делах Грузии сегодня был вызван в МИД Германии. Об этом МИД Германии сообщил в социальной сети.

«Сегодня временный поверенный в делах Грузии был вызван в МИД Германии. Мы передали ему чёткое послание о том, что необоснованные обвинения и агрессивная риторика грузинских властей в адрес посла Германии в Тбилиси неприемлемы и должны быть прекращены», — говорится в заявлении МИД Германии.


