«Международная прозрачность - Грузия» не будет наблюдать за местными выборами

02.10.2025





«Международная прозрачность - Грузия» не будет осуществлять наблюдение за избирательным процессом на выборах в органы местного самоуправления 4 октября. Указанное заявление распространяет сама организация и поясняет, что причиной указанного решения, в первую очередь, является та репрессивная среда, которую для грузинского гражданского общества создала правящая партия "Грузинская мечта".



По заявлению представителей организации, репрессивная среда может содержать в себе опасность для самих потенциальных наблюдателей.



"4 октября 2025 года должны состоятся очередные выборы в органы муниципалитетов. "Международная прозрачность - Грузия" осуществляла наблюдение за избирательным процессом почти на всех выборах, когда-либо проходивших в Грузии, а на парламентских выборах 2024 года организация смогла привлечь беспрецедентное количество наблюдателей. 4 октября станет первым случаем, когда за 25 лет в истории Грузии организация будет лишена возможности осуществлять наблюдение за ходом выборов.



Причиной указанного решения, в первую очередь, является та репрессивная среда, которую для грузинского гражданского общества создала правящая партия "Грузинская мечта". Как известно, принято несколько законов, делающих функционирование грузинских неправительственных организаций невозможным и грозят наложением штрафов и уголовным преследованием. Сегодня наша организация находится под двумя мониторингами Антикоррупционного бюро Иванишвили, а руководителя организации вызывают на допросу в рамках расследования по т. н. делу о масках, что является серьезной угрозой для начала политического преследования по тяжкому преступлению. Грузинские неправительственные организации являются постоянной мишенью дезинформационных кампаний правительственных СМИ, а также объектами словесных нападок со стороны высокопоставленных должностных лиц.



Для того, чтобы выборы были оценены как справедливые и свободные, важно соблюдение 9 принципов Копенгагенского документа (1990), подразумевающего периодическое проведение свободных выборов, основывающихся на всеобщем и равноправном праве голоса, тайном голосовании и честном, публичном подсчете голосов; праве граждан на замещение должности и равноправное перед законом создание партий и принятие участия в выборах; свободную предвыборную кампанию, которая будет защищена от административного вмешательства, запугивания и дискриминационной медиа-среды, в результате чего избранные кандидаты беспрепятственно смогут приступить к исполнению своих полномочий. Для защиты вышеуказанных принципов в документе подчеркивается важная роль местных и международных наблюдателей.



В контексте, существующем в Грузии, для защиты перечисленных принципов решающую роль играет свобода гражданского общества, наблюдательных миссий и медиа-среды. Дискредитация возможных политических конкурентов и аресты членов оппозиционных партий не являются характерными для свободных выборов. Налицо среда, созданная "Грузинской мечтой", путем захвата государственных институтов, при наличии которых проведение свободных, честных и конкурентоспособных выборов - исключено. Наблюдением за ходом предстоящих выборов мы не можем и не сможем создать иллюзию свободных и справедливых выборов.



Исходя из этого, наблюдение за избирательным процессом 4 октября 2025 года представляется нам невозможным,"- говорится в заявлении.





