В Цхинвали заявили, что задержан похититель бизнесмена Алана Маргиева

02.10.2025 17:55





В оккупированном Цхинвальском регионе заявили, что задержан основной фигурант по делу о похищении бизнесмена Алана Маргиева. По данным де-факто МВД Цхинвали, второго соучастника преступления разыскивают, сообщает «Эхо Кавкака».



Задержан 32-летний Хох Габараев — его нашли в частном доме в Цхинвали. Подозреваемый скрывался от силовиков с 6 сентября – дня похищения Алана Маргиева.



В СМИ и телеграм-каналах Габараева называют членом организованной преступной группировки Аликa Гаглоева – брата де-факто лидера Цхинвали Алана Гаглоева.



Ранее о похищении Алана Маргиева сообщил его брат Виктор, который после этих событий был вынужден уехать в РФ. Он рассказывал и о попытке задержания Габараева 20 сентября – в день празднования т.н. «Дня Республики» в Цхинвали. По его словам, сотрудники «МВД» остановили автомобиль, за рулем которого находился Алик Гаглоев, а в салоне были Хох Габараев и несколько сотрудников Госохраны.



«На требование брата президента пропустить его органы правопорядка осмелились воспротивиться! Тогда Алик Гаглоев, привыкший к вседозволенности, в приказном тоне сказал, чтобы они немедленно связались с министром Эриславом Мамиевым. И что вы думаете? Министр приказал немедленно освободить машину», – писал Виктор Маргиев.



В 2022 году Хоха Габараева обвиняли в разбойном нападении на жителя Цхинвальского региона Владислава Валиева. Габараева приговорили к 7-ми годам тюрьмы.



В апреле этого года СМИ рассказывали о его возможной причастности к инциденту, когда вооруженные люди ворвались к председателю т.н. Таможенного комитета Александру Чочиеву.



Тогда были задержаны 11 человек, среди них Габараева не было.



Источник: SOVA

