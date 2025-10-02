|
|
|
Премьер-министр Грузии встретился с Генеральным секретарём ОБСЕ
02.10.2025 18:47
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече обсуждалось плодотворное сотрудничество Грузии и ОБСЕ.
Было также уделено внимание текущей политической ситуации в стране и предстоящим местным выборам.
«Мы затронули все темы, особенно, конечно, те, которые интересны ОБСЕ, мы коснулись местных выборов и представили общую ситуацию, связанную с организацией местных выборов. Мы также обсудили процессы, происходящие в стране по различным направлениям, процессы в регионе, а также затронули вопросы двустороннего сотрудничества», — отметил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна