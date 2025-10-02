Премьер-министр Грузии встретился с Генеральным секретарём ОБСЕ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече обсуждалось плодотворное сотрудничество Грузии и ОБСЕ.



Было также уделено внимание текущей политической ситуации в стране и предстоящим местным выборам.



«Мы затронули все темы, особенно, конечно, те, которые интересны ОБСЕ, мы коснулись местных выборов и представили общую ситуацию, связанную с организацией местных выборов. Мы также обсудили процессы, происходящие в стране по различным направлениям, процессы в регионе, а также затронули вопросы двустороннего сотрудничества», — отметил Ираклий Кобахидзе.







