Премьер-министр Грузии встретился с Генеральным секретарём ОБСЕ


02.10.2025   18:47


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече обсуждалось плодотворное сотрудничество Грузии и ОБСЕ.

Было также уделено внимание текущей политической ситуации в стране и предстоящим местным выборам.

«Мы затронули все темы, особенно, конечно, те, которые интересны ОБСЕ, мы коснулись местных выборов и представили общую ситуацию, связанную с организацией местных выборов. Мы также обсудили процессы, происходящие в стране по различным направлениям, процессы в регионе, а также затронули вопросы двустороннего сотрудничества», — отметил Ираклий Кобахидзе.


