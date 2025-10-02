Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Алиев: Азербайджан и Армения уже привыкают к мирной жизни


02.10.2025   19:17


Азербайджан и Армения уже адаптировались к мирной жизни, Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению мирной повестки дня, — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем Европейского совета Антониу Кошта и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Алиева, достижения, связанные с мирной повесткой дня, имеют историческое значение для всего региона.

Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен поздравили Алиева с успехами, достигнутыми в Вашингтоне в отношении мирной повестки дня между Арменией и Азербайджаном, и выразили надежду, что это будет способствовать обеспечению устойчивого мира в регионе.

Они также отметили, что развитие транспортных связей в регионе является важным приоритетом для Европейского союза.


