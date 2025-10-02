Алиев: Азербайджан и Армения уже привыкают к мирной жизни

02.10.2025 19:17





Азербайджан и Армения уже адаптировались к мирной жизни, Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению мирной повестки дня, — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем Европейского совета Антониу Кошта и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.



По словам Алиева, достижения, связанные с мирной повесткой дня, имеют историческое значение для всего региона.



Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен поздравили Алиева с успехами, достигнутыми в Вашингтоне в отношении мирной повестки дня между Арменией и Азербайджаном, и выразили надежду, что это будет способствовать обеспечению устойчивого мира в регионе.



Они также отметили, что развитие транспортных связей в регионе является важным приоритетом для Европейского союза.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





