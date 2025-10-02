Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-главе инвестфонда Иванишвили

Апелляционный суд оставил в силе приговор финансисту Георгию Бачиашвили, который обвиняется в хищении биткойнов у миллиардера-основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.



В марте 2025 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Бачиашвили к 11 годам тюрьмы. Его признали виновным в присвоении 8986,86 биткойнов (свыше $1 млрд по нынешнему курсу) в период, когда финансист руководил инвестиционным фондом Иванишвили, а также в легализации незаконных доходов.



Тогда же Бачиашвили обязали компенсировать бывшему боссу нанесенный ущерб. Именно это положение осужденный оспаривал. После отклонения апелляции, приставы смогут начать продажу ранее арестованного имущества финансиста и членов его семьи.



На заседании сам Бачиашвили снова отверг обвинения. Он считает, что по требованию Иванишвили «все государство работает против него». Заключенный сообщил, что планирует добиваться «возвращения отнятых прав» через ЕСПЧ.



На этой неделе стало известно, что уголовное дело завели и на проживающих заграницей родителей Бачиашвили. Им заочно предъявили обвинения в содействии отмыванию денег.



Одновременно Бачиашвили признали виновным в незаконном пересечении границы. Финансист тайно покинул Грузию незадолго до объявления первого приговора. В мае власти заявили, что задержали его на грузинской границе. Бачиашвили же утверждает, что его похитили в ОАЭ и тайно доставили в Тбилиси по приказу Иванишвили. По этому делу бывшему советнику миллиардера дали 4,5 года тюрьмы, которые поглатил первый срок.





