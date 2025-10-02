Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ален Берсе рассказал о встрече с премьер-министром Грузии


02.10.2025   22:12


Я поговорил с премьером Кобахидзе о том, как Совет Европы поддерживает демократическую стабильность и безопасность грузинского народа, - об этом в социальной сети Х пишет генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

По его словам, диалог с Грузией имеет существенное значение.

»Приверженность к Европейской конвенции по правам человека – высока, также высоки ожидания от Грузии, как и от каждого государства-члена. Наш диалог с Грузией имеет существенное значение. В Копенгагене, на саммите »Политических объединений Европы» я поговорил с премьером Кобахидзе о том, Совет Европы поддерживает демократическую стабильность и безопасность грузинского народа », - пишет Берсе.

Вместе с тем, по словам Берсе, в ходе встречи с Ираклием Кобахидзе были рассмотрены »вопросы ответственности Грузии в сфере защите демократической стабильности и безопасности».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна