Ален Берсе рассказал о встрече с премьер-министром Грузии
02.10.2025 22:12
Я поговорил с премьером Кобахидзе о том, как Совет Европы поддерживает демократическую стабильность и безопасность грузинского народа, - об этом в социальной сети Х пишет генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.
По его словам, диалог с Грузией имеет существенное значение.
»Приверженность к Европейской конвенции по правам человека – высока, также высоки ожидания от Грузии, как и от каждого государства-члена. Наш диалог с Грузией имеет существенное значение. В Копенгагене, на саммите »Политических объединений Европы» я поговорил с премьером Кобахидзе о том, Совет Европы поддерживает демократическую стабильность и безопасность грузинского народа », - пишет Берсе.
Вместе с тем, по словам Берсе, в ходе встречи с Ираклием Кобахидзе были рассмотрены »вопросы ответственности Грузии в сфере защите демократической стабильности и безопасности».
