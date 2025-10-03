|
|
|
Бывший судья утверждает, что дело отца депутата Цилосани было «решено наверху»
03.10.2025 00:03
Очередной эпизод скандальной записи экс-судьи Бесариона Алавидзе становится достоянием общественности. Бывший судья рассказывает, как и под чьим влиянием было принято решение в пользу отца депутата от «Мечты» Нино Цилосани.
Дело касается «Вагоноремонтного завода» и его основателя Бадри Цилосани, обвиняемого в хищении 65 миллионов лари.
Городской суд признал отца Цилосани виновным, и, по словам Алавидзе, в последующих инстанциях дело было «решено в пользу Цилосани».
Алавидзе прямо говорит, что общался с судьёй, назначенной для ведения дела Бадри Цилосани, и ему сказали, что всё это «было решено наверху». По его словам, была также предложена взятка.
«
Я не уверен, насколько правильно мы решили дело Цилосани. Дело было решено. «Сам Жизхаришвили сказал, что связался со мной, что ко мне пришёл Вахтанг Тордия и попросил уладить этот вопрос с Мурусидзе, если я подпишу, и что «будет и поросенок», и что, вероятно, речь шла о взятке», — говорит Алавидзе в записи.
Апелляционный суд также оправдал Бадри Цилосани, отца депутата парламента от партии «Мечта» Нино Цилосани, и других обвиняемых по делу о хищении 65 миллионов лари.
Суд вынес свой вердикт 4 сентября прошлого года. Апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.
Бесо Алавидзе уже покинул страну и попросил убежища в другой стране.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна