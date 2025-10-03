Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Вашадзе: Почему мы должны быть на Руставели 4 октября? Ответ прост


03.10.2025   11:05


Эта страна наша, грузинского народа, а не Иванишвили! Узурпатор должен уйти! - об этом пишет в письме из тюрьмы находящийся в заключении лидер «Стратегии Строителя» Георгий Вашадзе.

По словам Георгия Вашадзе, власть должна быть возвращена народу.

«Почему мы должны быть на Руставели 4 октября? Ответ прост, потому что эта страна наша, грузинского народа, а не Иванишвили! Потому что молчать означает соглашаться, примиряться с насилием и несправедливостью. Потому что вместе мы сильны! Узурпатор должен уйти! Власть должна вернуться народу!», - пишет Георгий Вашадзе в письме, опубликованном на его странице в соцсети.


