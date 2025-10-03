Вашадзе: Почему мы должны быть на Руставели 4 октября? Ответ прост

03.10.2025 11:05





Эта страна наша, грузинского народа, а не Иванишвили! Узурпатор должен уйти! - об этом пишет в письме из тюрьмы находящийся в заключении лидер «Стратегии Строителя» Георгий Вашадзе.



По словам Георгия Вашадзе, власть должна быть возвращена народу.



«Почему мы должны быть на Руставели 4 октября? Ответ прост, потому что эта страна наша, грузинского народа, а не Иванишвили! Потому что молчать означает соглашаться, примиряться с насилием и несправедливостью. Потому что вместе мы сильны! Узурпатор должен уйти! Власть должна вернуться народу!», - пишет Георгий Вашадзе в письме, опубликованном на его странице в соцсети.





