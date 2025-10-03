Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
ПАСЕ приняла важнейшую резолюцию после специальных дебатов по Грузии - лидер ЕНД


03.10.2025   12:54


Парламентская ассамблея Совета Европы приняла важнейшую резолюцию после специальных дебатов по Грузии – Европа начинает действовать для восстановления грузинской демократии и возвращения Грузии на путь европейского, нормального, цивилизованного развития, - об этом заявила председатель «Национального движения» Тина Бокучава.

«Парламентская ассамблея Совета Европы приняла важнейшую резолюцию после специальных дебатов по Грузии, над которой мы долго работали вместе с нашими европейскими партнёрами. Речь не об общих призывах, а о задействовании конкретного механизма, который со стороны Европейского суда по правам человека в Страсбурге возложит на режим Иванишвили правовое обязательство по отмене антидемократических законов и прекращению нарушений прав человека в стране. Это первый прецедент призыва к задействованию этого механизма, и это свидетельствует о том, что цивилизованный мир очень обеспокоен угрозой создания консолидации в стране однопартийной диктатуры, и он начинает действия для восстановления грузинской демократии, поддержки грузинского народа конкретными шагами и возвращения Грузии на путь европейского, нормального, цивилизованного развития», - заявила Тина Бокучава.


