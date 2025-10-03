Завершены два этапа аудита соответствия избирательных технологий на выборах 4 октября

Центральная избирательная комиссия Грузии вновь проводит аудит соответствия избирательных технологий на муниципальных выборах 4 октября.



Аудит проводит лаборатория по тестированию избирательных технологий Pro V&V, имеющая многолетний опыт работы в США и являющаяся одной из двух компаний, имеющих соответствующую аккредитацию от соответствующих учреждений Америки.



Избирательная администрация считает важным учитывать передовой международный опыт и предоставлять общественности исчерпывающую информацию о принципах работы электронных средств, безопасности и высочайших стандартах защиты. В то же время, реализация этого процесса в очередной раз подтверждает, что одним из приоритетов избирательной администрации является поддержание высокого уровня прозрачности и подотчетности.



«Первые два этапа аудита соответствия уже проведены, и поэтому, в связи с высоким общественным интересом, мы представляем информацию о двух уже проведенных этапах. В частности, в результате проверки исходного кода и аудита конфигурации установлено, что: Центральная избирательная комиссия успешно реализовала процедуры настройки устройств, необходимых для проведения выборов, которые использовались в рамках ранее проведенных пилотных и общенациональных выборов; ЦИК успешно реализовала программу мониторинга качества процесса настройки; подготовительные процессы, процедуры и проверки, необходимые для проведения выборов, были надлежащими, а персонал был хорошо обучен; личный номер избирателя не дублируется в списке избирателей, и один избиратель включается в список только один раз; списки избирателей на серверах ЦИК соответствуют спискам, загруженным в устройство; в исходный код устройства проверки было внесено незначительное изменение, и ни одно из внесенных изменений не нарушает избирательное законодательство и не оказывает негативного влияния на целостность, надежность или безопасность избирательной системы.



Также стоит отметить, что аудит соответствия включает проведение исследований в три этапа:



Первый этап включал изучение изменений, внесенных в исходный код электронных технологий, и их соответствия законодательству Грузии, а также проверку работоспособности обновленной программы. Второй этап включал непосредственное наблюдение представителями Pro V&V за процессом подготовки электронных устройств к выборам в операционных и складских помещениях ЦИК. Второй этап также включал проверку идентичности списков избирателей на серверах ЦИК и списков, внесённых в устройства. Третий этап включает наблюдение представителями Pro V&V за процессом эксплуатации оборудования непосредственно в день выборов.



Избирательная администрация проинформирует общественность о результатах третьего этапа аудита соответствия по его завершении. Подробная информация об аудиторских отчётах на грузинском и английском языках размещена на веб-сайте ЦИК», — говорится в информации.





