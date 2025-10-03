Саакашвили: Революция неизбежна, но она не будет партийной

Революция в Грузии неизбежна, но, в отличие от 2003 года, она не будет партийной, — об этом пишет в социальных сетях бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



По словам Саакашвили, две партии пытаются «оставаться лояльной олигарху «оппозицией», и одна из этих лояльных партий имеет финансовые рычаги».



«Мне, как и сегодня, совершенно ясно, что происходит на партийном фронте. Две партии пытаются оставаться лояльной «оппозицией» олигарха и оттеснять те политические партии, которые борются за отстранение Иванишвили. У одной из этих лояльных партий есть финансовые рычаги.



Наблюдаю по телевизору, что в последнее время, гораздо чаще, чем раньше, приглашают представителей «Национального движения» (что меня очень радует) и задают им одни и те же вопросы: «Вы берёте на себя ответственность за поражение?», «Что произойдёт, если всё не закончится в 4-м туре».



Сами по себе эти вопросы правомерны, но их постоянное повторение ясно показывает, что «лояльная оппозиция» целиком и полностью рассчитывает на разгром протестного движения и дискредитацию конкурирующих партий. То есть, они сделали ставку исключительно на выживание российского режима. Насколько эта позиция моральна, судите сами.



«В современную эпоху все успешные революции (Непальская, Мадагаскарская, нынешние сербские протесты) совершило поколение Z, и в Грузии ядро ​​протестов — поколение Z, и эта стихия точно не будет учитывать интриги и узкие интересы некоторых политиков», — написал Саакашвили.





