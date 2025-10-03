|
Саакашвили: Революция неизбежна, но она не будет партийной
03.10.2025 13:47
Революция в Грузии неизбежна, но, в отличие от 2003 года, она не будет партийной, — об этом пишет в социальных сетях бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
По словам Саакашвили, две партии пытаются «оставаться лояльной олигарху «оппозицией», и одна из этих лояльных партий имеет финансовые рычаги».
«Мне, как и сегодня, совершенно ясно, что происходит на партийном фронте. Две партии пытаются оставаться лояльной «оппозицией» олигарха и оттеснять те политические партии, которые борются за отстранение Иванишвили. У одной из этих лояльных партий есть финансовые рычаги.
Наблюдаю по телевизору, что в последнее время, гораздо чаще, чем раньше, приглашают представителей «Национального движения» (что меня очень радует) и задают им одни и те же вопросы: «Вы берёте на себя ответственность за поражение?», «Что произойдёт, если всё не закончится в 4-м туре».
Сами по себе эти вопросы правомерны, но их постоянное повторение ясно показывает, что «лояльная оппозиция» целиком и полностью рассчитывает на разгром протестного движения и дискредитацию конкурирующих партий. То есть, они сделали ставку исключительно на выживание российского режима. Насколько эта позиция моральна, судите сами.
Революция в Грузии неизбежна, но, в отличие от 2003 года, она не будет партийной.
«В современную эпоху все успешные революции (Непальская, Мадагаскарская, нынешние сербские протесты) совершило поколение Z, и в Грузии ядро протестов — поколение Z, и эта стихия точно не будет учитывать интриги и узкие интересы некоторых политиков», — написал Саакашвили.
