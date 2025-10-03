|
Кобахидзе о резолюции ПАСЕ: Это очередное нападение на грузинский народ, такие резолюции не имеют никакой цены
03.10.2025 15:45
Это очередное нападение на грузинский народ, - так премьер-министр Ираклий Кобахидзе оценил резолюцию, принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы.
Как заявил Ираклий Кобахидзе, подобные резолюции не имеют никакой цены.
«Эта резолюция еще раз показывает тяжелое положение, сложившееся сегодня в европейской бюрократии, включая конкретные ее записи, не выдерживающие критики. Это очередное нападение на грузинский народ. Это ещё одно выражение ситуации, сложившейся сегодня в европейской бюрократии. Исходя из этого, подобные резолюции не имеют никакой цены. Что касается госпожи Лизы [Ясько], то у нее субъективный интерес, и причина ее активности понятна», - заявил премьер.
Для справки, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «Поддержка демократии и верховенства права в Грузии». Как отмечается в проекте резолюции, Ассамблея глубоко обеспокоена тем, что власти Грузии систематически игнорируют её обеспокоенность и рекомендации относительно демократического кризиса в Грузии, которые разделяет международное сообщество.
