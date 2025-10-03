Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Никому не советуем рисковать и противостоять закону


03.10.2025   15:50


После 2012 года Грузия является демократическим государством, и каждый имеет право на мирные собрания. Однако мы еще раз предупреждаем всех, что на любое насилие будет дан строжайший законный ответ, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.

Глава правительства призвал все политические партии и другие объединения отмежеваться от собрания, целью которого является свержение или изменение конституционного строя Грузии насильственным путем.

«Призываем все политические партии и другие объединения, пока еще есть время, действенно отмежеваться от собрания, цель которого - свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии. Хочу всем напомнить, что сегодня Грузия, ее конституционная система и государственные институты, включая правоохранительные структуры, сильны и сплочены как никогда. Исходя из этого, никому не советуем рискнуть и противостоять государственной системе и закону, от которого все правонарушители получат строжайший ответ. Грузия продолжает мирное и стабильное развитие, за что правительство Грузии и каждое из его ведомств берут полную ответственность», - заявил Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна