Кобахидзе: Никому не советуем рисковать и противостоять закону

03.10.2025 15:50





После 2012 года Грузия является демократическим государством, и каждый имеет право на мирные собрания. Однако мы еще раз предупреждаем всех, что на любое насилие будет дан строжайший законный ответ, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.



Глава правительства призвал все политические партии и другие объединения отмежеваться от собрания, целью которого является свержение или изменение конституционного строя Грузии насильственным путем.



«Призываем все политические партии и другие объединения, пока еще есть время, действенно отмежеваться от собрания, цель которого - свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии. Хочу всем напомнить, что сегодня Грузия, ее конституционная система и государственные институты, включая правоохранительные структуры, сильны и сплочены как никогда. Исходя из этого, никому не советуем рискнуть и противостоять государственной системе и закону, от которого все правонарушители получат строжайший ответ. Грузия продолжает мирное и стабильное развитие, за что правительство Грузии и каждое из его ведомств берут полную ответственность», - заявил Ираклий Кобахидзе.





