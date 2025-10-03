Бурчуладзе вновь призвал оппозиционно настроенных граждан прийти на акцию 4 октября

03.10.2025 16:21





Приходите все на Руставели 4 октября в 16:00, примите участие в историческом национальном собрании. Давайте вместе создадим новую Грузию, положим конец режиму Иванишвили и вернём себе нашу Родину, — заявил лидер движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе.



По его словам, никто не должен считать, что будет достаточно, если вместо него придут другие люди.



«Друзья, считанные часы остались до 4 октября — эпохальной победы грузинского народа. Соберёмся на Руставели, чтобы грузинский народ смог вернуть себе власть, захваченную Иванишвили. Мы призываем всех, кто хочет достойной и свободной Грузии, прийти на Руставели 4 октября в 16:00. Никто не должен думать, что будет достаточно, если вместо него придут другие люди. Нас часто спрашивают, что произойдёт, когда закончится режим Иванишвили? Мы берём на себя ответственность: работа ни одного государственного учреждения не будет нарушена. Если какой-либо министр или депутат парламента сбежит, это не приведёт к коллапсу функций, более того, этот коллапс не возникнет даже на короткий срок. Все жизненно важные государственные службы, такие как здравоохранение, выплата зарплат и пенсий, правопорядок и другие, будут гарантированы. Хочу особо подчеркнуть, что работу государственных учреждений обеспечивают не министры, а множество лиц, занимающие различные должности в ведомствах. У нас есть не только «ожидания», но и точно знаем, что эти люди продолжат исполнять свои обязанности. Поэтому теперь всё зависит от нас. 4 октября в 16:00 все приходите на Руставели, примите участие в историческом национальном собрании. Давайте вместе создадим новую Грузию, положим конец режиму Иванишвили и вернём себе нашу Родину», — сказал Паата Бурчуладзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





