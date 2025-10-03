Премьер Грузии признал «три случая» проявления силы со стороны правоохранителей на митингах

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что во время предыдущих митингов произошло три серьезных инцидента, где было очевидно превышение силы, что полило воду на мельницу нарушителей: это — избиение спецназом журналиста Formula TV Гурама Рогава, также «с молодым человеком, с Хабеишвили» и инцидент с журналистами TV Pirveli — последний, по его словам, не был связан с представителями правоохранительных органов.



Отметим, что на группу журналистов TV Pirveli напали люди в черной одежде, без опознавательных знаков, которые собирались несколько дней подряд на улицах рядом с проспектом Руставели. Оппоненты власти, активисты и участники проевропейских протестов заявляли, что это — «титушки» партии Иванишвили.



Глава правительства заявил, что будет сделано все, чтобы предотвратить подобные инциденты. С этой целью, заявил Кобахидзе, в случае насильственных действий, будет применена максимальная сила, которая потребует соблюдения закона.



«Что касается правоохранительных органов, то было три случая. Что касается нашей цели, то мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить любой подобный инцидент.



Такой инцидент происходит только в интересах насильственных сил. Так было и в предыдущем случае — только такие инциденты лили воду на мельницу совершающих насилие лиц.



Поэтому мы сделаем все для того, чтобы подобных инцидентов не происходило. Что касается применения силы — мы применим максимальную силу, которая потребует соблюдения закона», — сказал премьер-министр.



Напомним, поздно вечером 7 декабря 2024 года «титушки» (люди в черных одеждах и балаклавах — ред.) напали на съемочную группу оппозиционного TV Pirveli — журналистку Маку Чихладзе и ее оператора Георгия Шецирули.



Также «титушки» у офиса коалиции «За перемены» избили члена партии Кобу Хабази, а также подвергли физическому насилию другого члена партии.



Специальная следственная служба изъяла записи с видеокамер в связи с фактом нападения на съемочную группу оппозиционного канала TV Pirveli.



Стало известно и об избиении актера Георгия Махарадзе.



Сообщалось о более 56-ти журналистах, в разной степени пострадавших на акциях протеста в Тбилиси. Один из жестких эпизодов — нападение на журналиста оппозиционного телеканала Formula TV Гурама Рогава.



Отметим, «люди в черном» впервые стали появляться на проспекте Руставели спустя несколько дней после начала акций протеста в Тбилиси. Они стояли группой, в балаклавах и черной одежде, без опознавательных знаков. В СМИ их назвали «титушками» «Грузинской мечты».



Напомним, акции протеста в Тбилиси и по всей Грузии начались после того, как вечером 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Ряд НПО заявляет о бесчеловечном обращении полицейских с задержанными участниками митинга и о противоправных действиях сил МВД Грузии во время разгона акции протеста.



